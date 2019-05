Funda ziet kansen in geven hypotheekadvies

Huizenwebsite Funda ziet kansen in extra diensten op het vlak van hypotheken, verzekeringen en notariële zaken. Directeur Quintin Schevernels denkt bijvoorbeeld aan het geven van hypotheekadvies. "Zelfs een Funda-hypotheek wil ik niet uitsluiten."

Het bedrijf praat momenteel nog met makelaars, partners en andere belanghebbenden over de mogelijke uitbreidingen. Schevernels hoopt na de zomer meer concrete plannen naar buiten te brengen over deze nieuwe strategische koers.

"Onze tool waar mensen kunnen zien hoeveel ze ongeveer kunnen lenen, wordt nu al veel gebruikt. Maar wanneer mensen een bod op een huis willen uitbrengen of een hypotheek willen afsluiten, moeten ze nu eerst nog door een pijnlijk proces heen. Wij willen kijken of we hier niet meer kunnen betekenen."

Bij Funda was een jaar terug nog veel hommeles. Kort achterelkaar vertrok de directie en de voltallige raad van commissarissen. Er speelde onder meer een verschil van inzicht met makelaarsorganisatie NVM, die voor het grootste deel eigenaar is van Funda. Schevernels heeft de indruk dat de rust momenteel is wedergekeerd. "De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering is inmiddels achter de rug en die verliep goed." Sinds kort heeft Schevernels tevens een vrijwel geheel nieuw directieteam.

Ondanks de gespannen situatie op de woningmarkt was 2018 volgens de topman een "erg goed jaar" voor Funda, met meer bezoekers op het platform dan ooit tevoren. De omzet steeg met bijna 5 procent tot ruim 32 miljoen euro en de winst na belastingen viel zo’n 18 procent hoger uit op dik 10 miljoen euro. De resultaten werden vooral vooruitgeholpen doordat er meer makelaars op Funda actief waren. In totaal adverteerden en presenteerden 4855 makelaars er meer dan 323.000 woningen.