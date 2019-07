Fugro grote winnaar op Damrak

Bodemonderzoeker Fugro stal woensdag de show op de beurs in Amsterdam. Het MidKap-fonds kreeg er na meevallende resultaten ruim een vijfde aan beurswaarde bij. GrandVision en Air France-KLM vielen eveneens erg in de smaak. Beleggers verwerkten niet alleen veel bedrijfsnieuws, ook werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve later op de avond.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,4 procent lager op 572,09 punten. De MidKap klom 1,2 procent tot 822,64 punten. Parijs en Frankfurt stegen tot 0,3 procent. Londen daalde 0,7 procent.

Fugro was met een plus van 21,6 procent met afstand de grootste stijger bij de middelgrote fondsen. De bodemonderzoeker leed in de eerste jaarhelft opnieuw verlies, maar voorziet een verdere verbetering in de rest van het jaar. Logistiek vastgoedbedrijf WDP behoorde daarentegen tot de dalers bij de middelgrote fondsen met een min van 3,2 procent, na tegenvallende resultaten.

GrandVision dikte 7,1 procent aan. De Frans-Italiaanse brillenreus EssilorLuxottica (plus 3,5 procent) neemt het belang van bijna 77 procent in het optiekbedrijf over van investeerder HAL (plus 1,3 procent) voor 28 euro per aandeel. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM, die ook met cijfers kwam, steeg 8,5 procent.

In de AEX ging Vopak 3 procent vooruit. Het tankopslagbedrijf wist de winstgevendheid afgelopen kwartaal sterker op te voeren dan verwacht. Maaltijdbestelbedrijf Takeaway en informatieleverancier Wolters Kluwer, die beide ook de boeken openden, gingen respectievelijk 3,7 procent omhoog en 0,1 procent omlaag.

Elders in Europa trok Aston Martin de aandacht. De automaker leed in de eerste jaarhelft een fors verlies en kelderde zo’n 12 procent in Londen. In Parijs won BNP Paribas bijna 2 procent na een sterk kwartaal van de Franse bank. De Franse cosmeticamaker L’Oréal werd juist ruim 2 procent lager gezet na publicatie van halfjaarcijfers.

De euro was 1,1132 dollar waard, tegen 1,1147 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 58,43 dollar. Brentolie klom 0,8 procent in prijs tot 65,22 dollar per vat.