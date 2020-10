Fugro geeft nieuwe aandelen uit

Bodemonderzoeker Fugro wil voor 250 miljoen euro aan aandelen uitgeven om daarmee de financiële positie te versterken. Ook wordt een aflopende kredietfaciliteit van 575 miljoen euro geherfinancierd voor 425 miljoen euro. Door voor een deel eigen vermogen in te brengen kan Fugro de schuldenlast verkleinen en de kosten voor de leningen beperkt houden. Voor de uitgifte heeft het bedrijf al de steun van een aantal belangrijke aandeelhouders en nieuwe investeerders.

Die steun geeft aan dat de aandeelhouders vertrouwen hebben in de strategische plannen van Fugro, gaf topman Mark Heine aan. Die plannen voorzien in verdere diversificatie waarmee het bedrijf minder afhankelijk wil worden van de olie- en gasindustrie. In het derde kwartaal haalde het bedrijf dan ook al bijna een derde van zijn omzet uit onderzoek voor windparken op zee. Bovendien verwacht Heine dat de vraag naar het in kaart brengen van kustlijnen en bodemonderzoek voor infrastructuurprojecten de komende jaren verder gaat toenemen.

In het derde kwartaal daalde de omzet weliswaar met 15,8 procent tot 360,7 miljoen euro, maar dat was door de coronacrisis en de moeilijke situatie op de oliemarkt te verwachten. De sterke groei op de markt voor windparken op zee, daar werd 42 procent meer omzet behaald dan in die sector een jaar eerder, zorgde daarbij voor wat tegenwicht. Kostenbesparingen in het voorjaar hielpen Fugro bovendien aan een hogere bruto winstmarge dan een jaar eerder. Die bedroeg 11,2 procent tegen 9,5 procent in het derde kwartaal van 2019.

Dat bedrijfsresultaat (ebit) zelf kwam uit op 34,6 miljoen euro, ruim 5 miljoen minder dan in de derde periode van 2019. Fugro heeft bovendien nog voor 841,8 miljoen euro aan werk op de plank liggen voor de komende twaalf maanden.

Over heel dit jaar rekent Fugro nu op een aangepaste ebit-winst van rond de 40 miljoen euro. Ook voorziet het bedrijf een positieve kasstroom.