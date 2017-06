Fugro en Boskalis zoeken naar munitie op zee

Bodemonderzoeker Fugro en baggeraar Boskalis gaan niet ontploft wapentuig opsporen op de plek waar het offshore windpark Borssele wordt aangelegd. Dat meldde Fugro maandag. Met de klus zijn „meerdere miljoenen euro’s” gemoeid, maar hoeveel precies is niet naar buiten gebracht.

Het gaat om een gepland windpark circa 22 kilometer voor de kust van Zeeland. Dat moet in 2023 volledig in bedrijf zijn. De twee maritieme concerns hebben speciale technologie om uit te zoeken of er op de zeebodem bijvoorbeeld nog oude bommen en mijnen liggen.

Hun opdrachtgever is hoogspanningsnetbeheerder TenneT. Die wil in het bijzonder dat er goed gekeken wordt naar de locaties waar de stroomkabels naar het vaste land komen te liggen. De klus begint deze zomer en duurt naar verwachting circa twee jaar. Fugro voerde in 2015 ook al verschillende onderzoekswerkzaamheden uit voor de aanleg van het windpark.