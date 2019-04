Fruittelers voorbereid op nachtvorst

Telers van appels, peren, kersen en pruimen nemen maatregelen tegen de nachtvorst die wordt voorspeld. Van woensdag tot in elk geval zondag kan de temperatuur ’s nachts enkele graden onder nul zakken en dat veroorzaakt schade aan de fruitbomen, die nu in bloei staan.

Volgens brancheorganisatie NFO is de eerste schade al te zien in kersenboomgaarden. Telers beschermen die kwetsbare bloesem door vuurpotten in de boomgaard te plaatsen. Als het ’s nachts te koud wordt in de boomgaard gaat een alarm af en moeten de telers de vuurpotten aansteken. Het vuur verwarmt de omgeving van de bomen, die daardoor minder gevoelig zijn voor de nachtvorst.

In de appel- en perenteelt is beregening een maatregel tegen nachtvorst. Het water vormt een beschermend ijslaagje op de bloesem. Onder andere waterschap Zuiderzeeland zorgt voor extra schoon water in de sloten om te kunnen sproeien.

Vorig jaar had de fruitteelt minder schade door nachtvorst dan in 2017, maar de droge en hete zomer die volgde zorgde met de vele sproeiverboden toch voor problemen.