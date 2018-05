Fruittelers voorbereid op nachtvorst

Fruittelers in het hele land hebben de nodige voorbereidingen getroffen om de komende nachten, waarin her en der vorst aan de grond wordt verwacht, goed door te komen. Volgens brancheorganisatie NFO is meetapparatuur in de boomgaarden uitvoerig getest en staan de telers klaar om waar nodig in te grijpen.

Koude temperaturen kunnen zeer schadelijk zijn voor de vruchtvorming bij appel-, peren- en kersenbomen en daarmee mogelijk funest voor de opbrengsten. Telers kunnen waar nodig ingrijpen door bijvoorbeeld beregening van de boomgaard. Indien nodig worden vuurpotten ontstoken en worden windmolens ingezet om warme lucht door de bomenrijen te blazen. Volgens de NFO lijkt het vooralsnog niet zo’n vaart te lopen.

Anders was het ruim een jaar geleden toen nachtvorst de kwekers langere tijd slapeloze nachten bezorgde. De oogst van appels en peren viel door het koude voorjaar fors lager uit. Een aantal bedrijven ging over de kop. Verschil met toen is volgens de kenners dat de nachtvorst nu wat later in het seizoen komt en er veelal al sprake is van vruchtvorming. De vrucht is iets minder vatbaar voor kou dan bloesem.