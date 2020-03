Frontale aanval van Amazon moet bol.com en Coolblue wel raken

Boeken, babyartikelen en beautyproducten: de Amerikaanse webwinkelgigant Amazon verkoopt bijna alles. Nederlandse winkels wacht een zwaar gevecht.

Een smartphone voor enkele tientjes minder dan ergens anders, een LEGO-doos voor bijna de helft van de adviesprijs en een spelcomputer met ruim honderd euro korting: Amazon is van plan om de Nederlandse markt flink op te schudden. Dinsdag barstte de strijd om de consument los.

Dat er een Nederlands ‘filiaal’ van Amazon zou komen, hing al een tijdje in de lucht. De grootste webwinkel ter wereld opende al in veel landen een eigen afzetkanaal.

Nederland is ook een interessante groeimarkt, waarvan Amazon graag een graantje meepikt. Dankzij een groot magazijn in Mönchengladbach kan de webwinkel Nederlandse consumenten makkelijk bedienen zonder flink in infrastructuur te investeren.

Door zijn positie kan Amazon de lakens uitdelen. De e-commercegigant behaalde in 2019 bijvoorbeeld een omzet van 280 miljard dollar –ruim 100 keer zoveel als bol.com.

Inkooppositie

De webwinkel dook dinsdag dan ook direct flink onder de prijzen van de Nederlandse bol.com en Coolblue. Die lage prijzen zijn mogelijk door Amazons sterke inkooppositie. Het bedrijf koopt zijn producten daarnaast goedkoop in Oost-Europa. Winst is voor de webwinkel een langetermijndoel: het bedrijf leed jarenlang miljoenenverliezen, maar dwong daar uiteindelijk veel concurrenten mee op de knieën.

Ethisch verantwoord ondernemerschap lijkt daarmee weinig prioriteit te hebben voor Amazon. Dat blijkt ook uit het kopieergedrag van de webwinkelier. Goedlopende producten worden nagemaakt en onder een goedkoper eigen merk uitgebracht. Andere winkeliers hebben daardoor het nakijken.

Verantwoord

Ook op het gebied van verantwoord personeelsmanagement en duurzaamheid neemt het bedrijf het niet zo nauw. Magazijnmedewerkers verdienen een schamel loon. Vorig jaar raakte Amazon nog in opspraak door de vernietiging van teruggestuurde producten: dat zou goedkoper zijn dan het terugnemen van de artikelen in de handel.

De komst van Amazon zet de verhoudingen in de Nederlandse detailhandel op scherp. De webwinkel biedt leveranciers uit het buitenland toegang tot de Nederlandse markt, waardoor de concurrentie voor lokale ondernemers toeneemt.

Met een aanbod van 100 miljoen artikelen –bijna 5 keer zoveel als bol.com– en een veel bredere afzetmarkt als Coolblue kan het bedrijf bovendien onlineconsumenten op hun wenken bedienen.

Kleding

Om de strijd met Amazon aan te kunnen, besloot bol.com vorige maand al zijn assortiment uit te breiden met kleding. Dinsdag reageerden bol.com en Coolblue op de aanval van Amazon door hun prijzen ook te verlagen.

Voorlopig kunnen beide merken nog profiteren van hun marktpositie als de twee grootste webwinkels van Nederland. Bovendien bieden ze een aantal diensten die Amazon niet biedt, zoals een bezorgabonnement –bol.com Select– en bezorging in de avonduren. Doordat beide partijen aan grote beursgenoteerde bedrijven zijn gekoppeld, kunnen ze intern worden gefinancierd en hun Amerikaanse rivaal beter het hoofd bieden.

Toch moeten Nederlandse ondernemers zich schrap zetten. Door met andere partijen samen te werken en hun gunfactor te benutten, kunnen ze de klap proberen op te vangen. Het staat echter vast dat ze niet ongeschonden uit de strijd komen.