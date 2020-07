‘Frituurzaken lopen 182 miljoen omzet mis door coronacrisis’

De coronacrisis heeft frituurzaken tot nu toe zo’n 182 miljoen euro aan omzet gekost. Dat concludeert vakvereniging ProFri na onderzoek onder 270 bedrijven.

Vanaf half maart tot en met mei, toen er ook cafetaria’s en snackbars hun deuren gesloten hielden, werd ruim 45 procent minder omzet gedraaid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In juni was de omzet nog steeds bijna 20 procent lager ten opzichte van dezelfde maand in 2019. Volgens ProFri is het voorjaar van groot belang voor frituurzaken. Er wordt in die tijd van het jaar meer patat en snacks verkocht maar in de lente begint ook de ijsverkoop.

Directeur Frans van Rooij van ProFri: „Hoewel veel ondernemers een penibele situatie schetsen, hebben tot nu toe alle deelnemers aan ons onderzoek de crisis overleefd. De veerkracht is enorm.” Toch denkt 8 procent van de ondernemingen in de branche op korte termijn in de problemen te komen.

Bijna alle frituurzaken hebben wegens de coronacrisis een vorm van overheidssteun aangevraagd, 92 procent.