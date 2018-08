FrieslandCampina ziet winst fors teruglopen

Voornamelijk door verliezen op de verkoop van kaas, boter en melkpoeder is de winst van FrieslandCampina in het eerste halfjaar fors gedaald. Met 109 miljoen euro was die 32,7 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

De zogeheten interim-uitkering voor de aangesloten melkveehouders van de coöperatieve zuivelreus komt uit op 41 eurocent per 100 kilo geleverde melk. Dat is 76 cent minder dan een jaar eerder.

Kaas, boter en melkpoeder zijn bulkproducten waar het bedrijf altijd relatief weinig aan verdient. In het eerste helft van 2018 werd op de verkoop verlies geleden, omdat de voorraden in voorafgaande maanden waren geproduceerd uit boerderijmelk waarvoor FrieslandCampina een relatief hoge prijs aan zijn boeren had betaald.

De melkprijs van FrieslandCampina kwam over het eerste halfjaar uit op 36,74 euro per 100 kilo. In de eerste zes maanden van 2017 was dat 38,37 euro.

Overigens zijn de melkprijzen internationaal nog altijd relatief hoog, meldt de zuivelreus. Het bedrijf verwacht dat de wereldwijde melkproductie daardoor verder zal stijgen. Wel zal die stijging enigszins getemperd worden door de langdurige droogte in Noord-Europa. Die heeft ertoe geleid dat boeren minder voer voor de koeien hebben.

De omzet van FrieslandCampina zakte in het eerste halfjaar met 5,8 procent tot 5,7 miljard euro. Daarvan is 5 procent te wijten aan de verkoop van sappenproducent Riedel en wisselkoerseffecten.

In Azië kampt het bedrijf met concurrentie op de markt voor kindervoeding, wat de prijzen onder druk zet. Met meer investeringen in innovatie en marketing wil FrieslandCampina de marktpositie daar versterken.

Innovatie is ook belangrijk voor de positie in Europa. Om de invloed van de lage prijzen van de bulkproducten teniet te doen wil FrieslandCampina nieuwe producten introduceren. Ook zet het bedrijf meer in op merken als Vifit, Optimel en Chocomel.