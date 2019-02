FrieslandCampina ziet omzet en winst teruglopen

Het coöperatieve zuivelconcern FrieslandCampina heeft zijn omzet in 2018 met 4,6 procent zien dalen naar 11,6 miljard euro. Onder meer door de lagere opbrengsten van basiszuivel (melkpoeder, kaas en boter) daalde de winst met 10,6 procent naar 203 miljoen euro.

Dat bleek donderdag bij de presentatie van de jaarcijfers op het hoofdkantoor in Amersfoort. Topman Hein Schumacher sprak van „een jaar van transformatie” waarin de zuivelreus een nieuwe organisatiestructuur en strategie lanceerde. FrieslandCampina wil leidend worden op het terrein van duurzaamheid, zei Schumacher. „Dit laten we onder andere zien door als eerste zuivelonderneming zuivel met het keurmerk PlanetProof op de markt te brengen.”

De melkprijs voor de 12.100 aangesloten melkveehouders kwam uit op 37,43 euro per 100 kilo melk van standaardkwaliteit. In 2017 was dat 40,01 euro. De melkprijs is opgebouwd uit de zogeheten garantieprijs, die het concern afstemt op de melkprijzen van andere grote zuivelbedrijven in Europa, plus diverse toeslagen. Boeren delen onder meer in het bedrijfsresultaat van het bedrijf, maar dat liep in 2018 met 23 procent terug naar 342 miljoen euro.

Die daling was onder meer te wijten aan het feit dat de opbrengsten uit basiszuivel achterbleven bij de ontwikkeling van de garantieprijs. Dit leverde het concern een zogeheten additioneel verlies van 100 miljoen euro op vergeleken met 2017. Ook had FrieslandCampina last van concurrentie bij de verkoop van kindervoeding in Hongkong en China.

De kosten voor herstructurering van de onderneming en incidentele lasten voor aangekondigde sluitingen van fabrieken bedroegen 50 miljoen euro. Hier tegenover stonden 85 miljoen euro aan kostenbesparingen. De operationele kasstroom verbeterde met 201 miljoen euro ten opzichte van 2017, naar 619 miljoen euro.

In het kader van de reorganisatie verkocht het concern zijn dochter Riedel, wat mede een oorzaak was van de lagere omzet.

De focus op duurzaamheid heeft onder meer de uitstoot van broeikasgassen door de onderneming en de aangesloten boeren met ruim 5 procent doen dalen. Ook kocht FrieslandCampina 77 procent van zijn grondstoffen in uit duurzaam beheerde bronnen. In 2017 was dat nog 55 procent.