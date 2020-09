FrieslandCampina zet vol in op ingrediënt babymelkpoeder

FrieslandCampina breidt de productie van lactoferrine uit, een belangrijk ingrediënt in babymelkpoeder. In 2022 wil het bedrijf de productiecapaciteit in de fabriek in Veghel met 60 ton uitbreiden, naar 70 ton per jaar. Daarmee wordt het naar eigen zeggen ’s werelds grootste producent van lactoferrine.

De stof komt van nature voor in koemelk en moedermelk. FrieslandCampina verwerkt de stof in kindervoeding, zoals opvolgmelk, en verkoopt de stof ook aan andere commerciële afnemers. FrieslandCampina begon ruim 25 jaar geleden in Nederland als een van de eerste met de productie van lactoferrine .

Volgens de melkproducent is de wereldwijde vraag naar het middel tussen 2014 en 2019 bijna verdubbeld. Een aantal jaren geleden kampte het bedrijf met een tekort aan lactoferrine vanwege een toegenomen vraag op de Chinese markt. „Dat probleem hebben we opgelost door vorig jaar in de Verenigde Staten een lactoferrine-productielocatie te openen, goed voor 10 ton per jaar”, aldus een woordvoerder.

De stof zou antibacteriële, antivirale en ontstekingsremmende eigenschappen hebben. Ook zou lactoferrine bijdragen aan het beter kunnen opnemen van ijzer in het lichaam.