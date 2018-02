FrieslandCampina zet in op yoghurt met smaakje

Zuivelconcern FrieslandCampina heeft in 2017 minder pure melk aan de man gebracht in Europa. Maar dat kon deels worden gecompenseerd door allerlei nieuwe producten. Topman Hein Schumacher wijst op de vele smaken yoghurt tegenwoordig, kwark met granola en de toenemende populariteit van speciale luxe koffie’s waarin weer veel melk gaat.

Het totale Europese verkoopvolume van het bedrijf achter merken als Frico, Chocomel, Friesche Vlag en Friso ging vorig jaar nog iets omlaag. Voor 2018 wordt door al die innovaties echter weer op een toename van de vraag gerekend. Het gaat dan niet alleen om Nederland. Voor de Russische markt is Fruttis-yoghurt bijvoorbeeld een recente vernieuwing en in Spanje is een verbeterde receptuur van Edam-kaas in de handel gekomen.

FrieslandCampina moest het vorig jaar wat betreft verkoopgroei vooral hebben van landen in Azië. Ook profiteerde de onderneming van de gestegen kaasprijzen en hogere prijzen voor boter en vet. De omzet dikte zo met ruim 10 procent naar iets meer dan 12 miljard euro. Het was tevens het eerste jaar dat de opbrengsten van het eerder overgenomen Engro Foods in Pakistan konden worden meegeteld.

Topman Schumacher spreekt terugkijkend van een „uitdagend jaar”. De hogere prijzen hingen samen met de gestegen melkprijs voor boeren, die voor een groot deel is doorberekend aan de klant. Alle melk moest dus ook voor een hoger bedrag worden ingekocht bij melkveehouders, wat de marges bij FrieslandCampina iets onder druk zette.

Onder de streep bleef daarnaast een fors lager resultaat over. De winst ging met dik 37 procent omlaag naar 227 miljoen euro. Dat kwam vooral omdat FrieslandCampina tientallen miljoen euro’s kwijt was aan eenmalige posten. In China is bijvoorbeeld fors afgeschreven vanwege de financiële problemen bij samenwerkingspartner Huishan Dairy. Inmiddels is de situatie daar weer op de rails. Verder speelt mee dat er in Duitsland een fabriek wordt gesloten en ook op het hoofdkantoor in Nederland wordt gereorganiseerd. Daar verdwijnen mogelijk zo’n 150 banen. FrieslandCampina had tevens last van ongunstige wisselkoerseffecten.