Zuivelonderneming FrieslandCampina doet roomlikeurenmaker Creamy Creation over aan investeerder Wagram. Financiële details werden niet gemeld. De transactie betreft de productielocatie in Rijkevoort en het verkoopkantoor in het Amerikaanse Paramus.

Als onderdeel van de overeenkomst is afgesproken dat Wagram room in blik gaat produceren voor FrieslandCampina in Rijkevoort. De verwachting is dat de overname in het laatste kwartaal van dit jaar wordt afgerond.