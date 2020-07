FrieslandCampina sluit Brabantse kaasfabriek

FrieslandCampina sluit een kaasfabriek in de Noord-Brabantse plaats Rijkevoort. Alle werknemers van de productiefaciliteit verliezen daardoor hun huidige baan, maakte de zuivercoöperatie bekend.

De locatie was goed voor 86 banen. In Rijkevoort maakte FrieslandCampina onder andere foliekaas, oftewel kaas die in vacuümverpakking wordt gerijpt. Volgens het zuivelconcern hebben kostenoverwegingen en „nieuwe inzichten in het toekomstige melkvolume” geleid tot de beslissing de fabriek te sluiten.

FrieslandCampina werkt aan een sociaal plan voor alle werknemers met een vaste aanstelling. Medewerkers worden verder geholpen met de zoektocht naar een baan binnen of buiten het bedrijf.