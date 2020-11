FrieslandCampina schrapt 1000 banen

Zuivelconcern FrieslandCampina schrapt circa 1000 banen vanwege de coronacrisis. Vooral in Nederland, België en Duitsland gaan arbeidsplaatsen verloren.

Omdat de pandemie de resultaten van FrieslandCampina raakt, heeft het bedrijf besloten om besparingsmaatregelen vervroegd in te voeren, aldus topman Hein Schumacher dinsdag.

Volgens Schumacher is het bedrijf door de crisis in een „perfecte storm” beland. Tegenslagen als de gesloten grens tussen Hongkong en China en het wegvallen van omzet voor de levering aan horeca en cateraars, drukken zwaar op het concern. Daarbij staan de winstmarges in Nederland, België en Duitsland onder druk.

Om dit op te vangen wil FrieslandCampina de kosten structureel verlagen. Zowel in de productie als bij managementlagen zullen er minder mensen nodig zijn. Waar mogelijk zal het banenverlies worden opgevangen door natuurlijk verloop, herplaatsing en het niet invullen van vacatures. Gedwongen ontslagen kunnen echter niet worden uitgesloten, aldus FrieslandCampina.

Het bedrijf laat weten voor het jaar 2020 ook geen langetermijnbonussen uit te delen aan het senior management.

Melkprijs

„We beseffen dat er ingrijpende beslissingen moeten worden genomen die gevolgen hebben voor onze mensen en dat het bedrijfsresultaat over 2020 negatief zal worden beïnvloed door herstructureringskosten”, aldus Schumacher.

Hij stelt echter dat de ingrepen noodzakelijk zijn om het bedrijf toekomstbestendig te maken en „een toonaangevende melkprijs te kunnen blijven uitbetalen.” Voor aangesloten melkveehouders verandert er niets. Het zuivelconcern zal gewoon dezelfde hoeveelheid melk blijven afnemen.

FrieslandCampina heeft vestigingen in 36 landen en biedt werk aan ongeveer 24.000 medewerkers. In Nederland telt de onderneming bijna 8000 werknemers; in België en Duitsland gaat het in totaal om ongeveer 2800 mensen.

