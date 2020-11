FrieslandCampina gaat versneld banen schrappen om coronacrisis

Zuivelconcern FrieslandCampina schrapt circa duizend banen vanwege de coronacrisis. Vooral in Nederland, België en Duitsland gaan arbeidsplaatsen verloren. Volgens de onderneming raakt de viruspandemie de resultaten en is daarom besloten om besparingsmaatregelen, die anders de komende jaren hadden plaatsgevonden, nu al in gang te zetten.

Volgens topman Hein Schumacher is het bedrijf door de crisis in een „perfecte storm” beland. Zo zijn de melk- en zuivelprijzen direct na het uitbreken van de coronapandemie in maart en april drastisch gedaald. Tegenslagen als de gesloten grens tussen Hongkong en China en het wegvallen van omzet voor de levering aan horeca en cateraars, drukken ook zwaar op het concern. Daarbij staan de winstmarges in Nederland, België en Duitsland onder druk.

Om dit op te vangen wil FrieslandCampina de kosten structureel verlagen. Zowel in de productie als bij managementlagen zullen er minder mensen nodig zijn. Mogelijk worden er ook fabrieken gesloten. Eerder dit jaar besloot FrieslandCampina al om zijn kaasfabriek in het Noord-Brabantse Rijkevoort dicht te doen. Sowieso is de onderneming van plan om de operationele financiële activiteiten voor Europa in Boedapest te concentreren. Hierdoor verliezen 169 medewerkers in het huidige Financial Shared Service Centre in Nederland waarschijnlijk hun baan.

Waar mogelijk zal het banenverlies worden opgevangen door natuurlijk verloop, herplaatsing en het niet invullen van vacatures. Maar gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Het bedrijf heeft verder laten weten dat er dit jaar ook geen langetermijnbonussen uitgedeeld worden aan het senior management. Voor aangesloten melkveehouders verandert er niets. Het concern zal gewoon dezelfde hoeveelheid melk blijven afnemen.

Voor vakbond FNV komt de reorganisatie onverwacht. „Ik had dit niet zien aankomen”, zegt FNV-bestuurder Ron Vos, die regelmatig contact heeft met de ondernemingsraad van het concern. Toch begrijpt Vos dat er ingegrepen moet worden. „Door de coronacrisis zijn we niet allemaal minder melk gaan drinken. Maar bij FrieslandCampina wordt het geld niet verdiend met pakken melk. Ze moeten het meer hebben van bijvoorbeeld babymelkpoeder en levering aan de horeca. Daar gaat het nu slechter mee.”

CNV laat weten dat de aankondiging tot grote zorgen heeft geleid. „Iedereen vraagt zich nu af voor welke locaties deze reorganisatie gevolgen gaat hebben”, zegt onderhandelaar Henk Jongsma van de bond. „FrieslandCampina wil nu versneld plannen doorvoeren, maar die zijn zeer ingrijpend. We willen daar snel een goed gesprek over, voordat er overhaast van alles wordt doorgedrukt.”

FrieslandCampina heeft vestigingen in 36 landen en biedt werk aan ongeveer 24.000 medewerkers. In Nederland telt de onderneming verspreid over circa 25 vestigingen bijna 8000 werknemers.