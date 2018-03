Friese buurtmolen draait

De buurtmolen in het Friese Herbaijum wordt zondag officieel in gebruik genomen. De windmolen voorziet 460 huishoudens in de buurt van stroom. Initiatiefnemers spreken van een uniek project. Huishoudens konden meedoen zonder dat daarvoor eerst een investering nodig was. Die kwam binnen via crowdfunding en een lening van het Friesche Fonds voor Duurzame Energie.

Energiecoöperatie Qurrent en windmolenfabrikant EWT staan aan de wieg van het initiatief via de zogeheten windpostcoderoosregeling. Dit is een alternatief voor huishoudens om te investeren in duurzame energie zonder zelf een windmolen te hoeven plaatsen. Het doel van de regeling is om uiteindelijk honderden middelgrote verouderde windmolens weer rendabel te laten worden. Veel van deze molens lopen het risico verlieslijdend te worden of zijn dat al vanwege de aanhoudende lage stroomprijs.

Deelnemers zijn vrijgesteld van energiebelasting en worden automatisch mede-eigenaar. Het is volgens de initiatiefnemers de eerste keer dat de postcoderoosregeling op zo’n grote schaal wordt toegepast voor een windproject op land. Het energievoordeel is gemiddeld zo’n 200 euro per jaar per huishouden.