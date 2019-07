Friesche Vlag blijft logo trouw

In honderd jaar tijd is het logo van de koffiemelk van Friesche Vlag nauwelijks veranderd.

Dat is te zien aan de oude gevelreclame op de muur van de Voorhelmstraat 28 in Haarlem. Daar, bij levensmiddelenhandel Buijs, was destijds het wolkje melk voor in de koffie te koop. Het flesje koffiemelk op de tekening draagt een etiket met –in een ruitvormig kader– de rood-wit-blauwe vlag van Friesland. Met goudkleurige band. Onmiskenbaar een ‘voorouder’ van het flesje romige melk dat supermarkten nog steeds volop verkopen.

Een scheutje van de ingedikte melk zwakt de bittere smaak van koffie wat af. De producten worden gezamenlijk gebruikt. In economische termen: het zijn complementaire (aanvullende) goederen. Als mensen minder koffie drinken, bijvoorbeeld voor hun gezondheid, daalt ook de verkoop van koffiemelk.

Mede door dit melkproduct is de fabrikant, tegenwoordig FrieslandCampina, vanaf 1919 uitgegroeid tot toonaangevende zuivelreus. Wereldwijd werken ruim 23.000 medewerkers bij het bedrijf.

In het buitenland is het flesje van Friesche Vlag nauwelijks te koop, hoewel melk in poedervorm wel verkrijgbaar is. Wie het wolkje melk erg mist, kan altijd Friesche Vlag bestellen bij Hollandshop24.nl, een internetwinkel met typische levensmiddelen van Nederlandse makelij.

Hoewel productie en verkoop ingrijpend veranderden in de loop van de tijd, blijft het Friese zuivelmerk trouw aan het eerste beeldmerk. Het logo wijzigt enkele keren, maar blijft op hoofdlijnen gelijk. De manier van reclame maken moderniseert ook, bewijst de gelikt uitziende website.

Tegenwoordig bestaat de collectie uit allerlei varianten van koffieverrijkers. Om melk kunstig in allerlei vormen te spuiten. Of om speciale smaken toe te voegen.

serie Oud goud

Soms sieren gerestaureerde gevelreclames het straatbeeld. Wat is er van de bedrijven op de muurschilderingen geworden? Deel 2.