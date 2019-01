Fries eiland proeftuin voor circulaire economie

Een van de Friese Waddeneilanden wordt volledig circulair, als het aan de provincie ligt. „Als we dit op kleine schaal kunnen toepassen, kunnen we het later op grotere schaal kopiëren”, zegt gedeputeerde Sander de Rouwe.

Welk Waddeneiland proeftuin wordt voor een circulaire economie is nog even afwachten. „Het is de vraag of we een kleintje willen zoals Schiermonnikoog, of toch voor het grotere Terschelling gaan. Maar ook Vlieland is al een heel eind op weg op dat terrein.”

Als het aan De Rouwe ligt hoort Friesland in 2025 in de top drie van de voorlopers uit Europa. Volgend jaar moet het aantal bedrijven dat geld verdient aan de gesloten kringloop, zijn verdubbeld ten opzichte van 2018.

Een circulaire economie is gebaseerd op het minimaliseren van grondstofgebruik door hergebruik van producten. Het systeem streeft naar gesloten kringlopen waarin producten hun waarde zo min mogelijk verliezen en hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt.

Om ook bedrijven te stimuleren meer te denken in circulaire termen, is Campus Fryslân (de Friese faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen) gevraagd mee te helpen bij het realiseren van de provinciale ambities. „De doe-mentaliteit van de Friese bedrijven koppelen we nu aan academische kwaliteiten”, zegt De Rouwe.

Om in kaart te brengen hoeveel bedrijven nu al bezig zijn met het thema heeft de faculteit een enquête uitgezet onder 6300 mkb-bedrijven. Hoewel de gegevens nog geanalyseerd moeten worden, valt het Gjalt de Jong, hoogleraar duurzaam ondernemen in een circulaire economie, op dat er al behoorlijk veel bedrijven bezig zijn met het thema.

De provincie en Campus Fryslân ondersteunen bedrijven bij hun circulaire ambities. Ondernemers kunnen dit voorjaar colleges volgen bij de campus. Ideeën die ze daarbij opdoen kunnen ze meteen ten uitvoer brengen: per initiatief stelt Friesland maximaal 2500 euro subsidie beschikbaar.