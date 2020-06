Frauderende oud-medewerker Fagron sluisde 1,6 miljoen weg

Een oud-medewerker van Fagron, de beursgenoteerde toeleverancier aan apotheken, verduisterde ruim 1,6 miljoen euro bij zijn voormalige werkgever. Als leidinggevende op de financiële afdeling sluisde hij via valse facturen en boekhoudtrucs geld weg naar een bedrijf dat hij zelf runde. De rechtbank in Rotterdam heeft hem nu veroordeeld tot het terugbetalen van het forse bedrag, staat in een vonnis uit maart waar Het Financieele Dagblad als eerste over berichtte.

De fraude werd gepleegd door de business controller van Fagron, die binnen het bedrijf bevoegd was overschrijvingen tot 1 miljoen euro te ondertekenen. Hij vertrok in 2018 bij Fagron, na een dienstverband van ruim twintig jaar. De rechter vermoedt dat de diefstal lang onopgemerkt bleef doordat de oud-controller veel vertrouwen genoot van zijn werkgever. Bij de fraude waren ook broers en de vrouw van de controller betrokken, die daarom ook door Fagron werden aangeklaagd.

Het geld werd onder andere gebruikt voor de aankoop het huis van de oud-controller, waarvoor diens bedrijfje 620.000 euro uitleende aan de man zelf en zijn vrouw. Ook ging er geld op aan het opknappen van de tuin en de aankoop van een Mini Cooper.

De fraude werd in 2018 ontdekt door een nieuw aangestelde financieel manager, die na het onderzoeken van de boekhouding op onregelmatigheden stuitte. Daarop stelde Fagron een groter onderzoek in, waarna het miljoenenbedrijf een rechtszaak aanspande tegen de oud-medewerker en andere betrokkenen.