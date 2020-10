Fraude met kalveren kleiner dan verwacht

Geen duizenden maar tientallen boeren hebben gefraudeerd met de registratie van geboren kalveren. Dat bleek maandag uit cijfers van het openbaar ministerie (OM).

In februari 2018 blokkeerde toezichthouder NVWA 2200 melkveebedrijven. Volgens landbouwminister Schouten hadden mogelijk zelfs 7700 boeren gesjoemeld om het fosfaatreductiesysteem te omzeilen. Nu blijkt dat er 140 dossiers over zijn. Bij ongeveer de helft daarvan is sprake van opzet.

Zo’n honderd boeren kregen van het OM boetes opgelegd tussen de 700 en bijna 24.000 euro, afhankelijk van de ernst van de overtreding. Twintig boeren moeten voor de rechter verschijnen, vijf zaken zijn geseponeerd. Vijftien dossiers liggen nog open.