Fransen nemen wijndistributeur Baarsma over

De Nederlandse wijndistributeur Baarsma Wine Group komt in handen van de Franse landbouwcoöperatie InVivo. Dat maakte de onderneming dinsdag bekend. De overnamesom werd niet vermeld.

Met de overname verschaft InVivo zich directe toegang tot de wijnmarkt in onder meer Nederland, België en Groot-Brittannië. Baarsma, dat nu nog in handen is van investeerder AAC Capital Partners en het eigen management, was vorig jaar goed voor een omzet van zo’n 210 miljoen euro. Er werken 250 mensen.

Bekende merken waarvan Baarsma de distributeur is, zijn Canei, La Tulipe en GatoNegro. Het bedrijf verkoopt wijnen aan de horeca, detail- en vakhandel en in sommige landen ook rechtstreeks aan consumenten. Daarnaast produceert en bottelt het zelf wijnen in Zwitserland en Zuid-Afrika.

InVivo is actief in 31 landen wereldwijd, telt 9200 medewerkers en is goed voor een jaaromzet van 6,4 miljard euro. De in 2015 opgerichte wijndivisie neemt daarvan nog een relatief beperkt deel voor haar rekening, een kleine 350 miljoen euro.

Het Franse wijnbedrijf mikt de komende jaren op een flinke groei, zowel op eigen kracht als via overnames. Daarbij kijkt het vooral buiten de eigen landsgrenzen. Binnen Europa moet het distributieplatform van Baarsma daarin „de spil” gaan vormen, aldus directeur Bertrand Girard van InVivo Wine.

„Deze overname is allereerst goed nieuws voor onze mensen”, zei topman Cees de Rade van Baarsma. „Wij denken dat het heel goed is om een strategische aandeelhouder aan boord te halen die internationaal dezelfde ambities heeft.”