Franse verzekeraar Axa koopt XL Group

De Franse verzekeraar Axa neemt vastgoed- en ongevallenverzekeraar XL Group over voor 15,3 miljard dollar (12,4 miljard euro). De overname is de grootste verzekeringsdeal sinds 2015.

De deal komt niet onverwacht. Zaterdag werd al bekend dat de gesprekken tussen Axa en XL Group in een vergevorderd stadium waren. Ook andere verzekeraars, waaronder het Duitse Allianz, hadden naar verluidt interesse in het bedrijf dat gevestigd is in Bermuda. Met de overname versterkt Axa de schadevezekeringsdivisie.

De afgelopen periode zijn meer deals onder verzekeraars gesloten. De lage rentestanden en de verliezen die worden geleden in de nasleep van natuurrampen maken vooral schade- en herverzekeraars gewilde overnameobjecten. Zo sloot XL Group het jaar af met een verlies van circa 560 miljoen dollar. Alleen al het natuurgeweld, zoals de orkanen die onder meer de Verenigde Staten teisterden, zadelde de verzekeraar op met een kostenpost van 2 miljard dollar.

Eerder dit jaar lijfde de Amerikaanse verzekeraar AIG voor 5,6 miljard dollar herverzekeraar Validus in. Phoenix Holdings bereikte een overeenkomst over de overname van de verzekeringstak van Standard Life Aberdeen.

Ondertussen zou het Japanse conglomeraat Softbank gesprekken voeren met SwissRe. Softbank zou daarbij azen op een belang van 30 procent in de herverzekeraar.