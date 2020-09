Franse transportminister: dit jaar geen herstel in zakenreizen

Het aantal zakenreizen zal de laatste maanden van het jaar niet herstellen. Dat denkt de Franse transportminister Jean-Baptiste Djebbari. Volgens hem staat de luchtvaartsector er door de coronacrisis „zwak” voor en moeten reisbeperkingen van landen beter op elkaar worden afgestemd.

Daar pleitte de internationale luchtvaartorganisatie IATA ook al voor. „Regeringen die grenzen heropenen en vervolgens sluiten of quarantaines opheffen en vervolgens opnieuw opleggen, geven veel consumenten geen vertrouwen om reisplannen te maken”, schreef topman Alexandre de Juniac. Internationale vluchten lagen in juli nog steeds nagenoeg stil. In juli werden 92 procent minder tickets verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar.

Vorige week luidde de medisch adviseur van IATA ook al de noodklok. Volgens David Powell zou de sector het niet overleven als hij moet wachten op een vaccin tegen het coronavirus. Powell vindt onder meer dat er betrouwbare tests beschikbaar moeten komen die in grote aantallen kunnen worden uitgevoerd. Zo zouden reizigers weer worden verleid om in het vliegtuig te stappen.

Sinds de uitbraak van het coronavirus vergaat het de luchtvaartsector dramatisch. IATA, dat wereldwijd 290 luchtvaartmaatschappijen vertegenwoordigt, verwacht dat het aantal reizigers pas in 2024 op het niveau van voor de crisis ligt. Alleen voor dit jaar al wordt gerekend op een verlies van 84 miljard dollar voor de sector.