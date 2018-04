Franse ex-minister commissaris bij KLM

De voormalige Franse minister Fleur Pellerin wordt voorgedragen als commissaris bij luchtvaartmaatschappij KLM. Dat bevestigt een woordvoerder van KLM na berichtgeving door De Telegraaf.

Pellerin was van 2014 tot 2016 minister van Cultuur en Communicatie van Frankrijk onder premier Manuel Valls. Het is de bedoeling dat ze in de raad van commissarissen van KLM de opvolger wordt van Alice Dautry. Aandeelhouders van Air France-KLM kunnen op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het luchtvaartconcern stemmen over haar benoeming.

De in 1973 in Zuid-Korea geboren Pellerin speelde als minister onder meer een rol in de gezamenlijke Frans-Nederlandse aankoop van Rembrandts huwelijksportretten van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit uit 1634. De doeken waren in het bezit van de Franse familie De Rothschild en werden een paar jaar geleden voor 160 miljoen euro aan Nederland en Frankrijk verkocht. Door die deal zijn de portretten wisselend in het Louvre en het Rijksmuseum te zien.