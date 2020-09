’Franse ‘ecotaks’ op luchtvaart heeft nauwelijks effect’

Het Franse plan om nieuwe milieubelastingen in te voeren zal er niet voor zorgen dat de luchtvaartsector koolstofvrij wordt. Daarbij zal de invoering ervan zorgen voor het verlies van nog eens 150.000 banen in een sector die al onder grote druk staat. Dat stelt de internationale luchtvaartorganisatie IATA in een reactie.

Het Franse milieuorgaan CCC, dat onder president Emmanuel Macron werd ingesteld, heeft een reeks voorstellen gedaan om de uitstoot van de luchtvaartsector te verminderen. Een van de plannen is een ecotaks op in Frankrijk uitgegeven vliegtickets die jaarlijks 4,2 miljard euro moet opleveren. De IATA benadrukt dat Frankrijk al enkele van de zwaarste luchtvaartbelastingen in Europa heeft.

De IATA wijst op een eerder raming van de Franse burgerluchtvaartautoriteit (DGAC). Die schatte het banenverlies van het CCC-voorstel op 150.000. Daarbij zou het negatieve effect op de Franse economie 5 miljard tot 6 miljard euro bedragen. De maatregelen zouden uiteindelijk zorgen voor 3,5 miljoen ton minder uitstoot per jaar. Dat komt neer op 1 procent van de totale uitstoot van Frankrijk.

IATA-baas Alexandre de Juniac zegt het voorstel niet serieus te kunnen nemen. Zeker niet in de huidige tijd waarbij de sector al keihard wordt geraakt door de crisis. Verder wijst De Juniac op de 160.000 banen die de regering probeert te creëren met een budget van 100 miljard euro. " In deze tijd van crisis hebben we een samenhangend beleid nodig dat banen zal redden, niet een beleid dat banen zal vernietigen, zei hij.

Hij benadrukt verder dat de luchtvaartindustrie wereldwijd verplichtingen heeft om te verduurzamen. De sector streeft vanaf volgend jaar naar een uitstoot-neutrale groei. Daarnaast willen maatschappijen hun uitstoot tegen 2050 hebben gehalveerd ten opzicht van het niveau van 2005. Verder wijst de IATA-topman erop dat luchtvaartmaatschappijen zijn onderworpen aan de Europese regeling voor de handel in emissierechten voor activiteiten binnen Europa.