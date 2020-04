Franse economie stevent af op sterkste krimp in vredestijd

De Franse economie is in het eerste kwartaal met naar schatting 6 procent gekrompen ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Met die raming komt de centrale bank van Frankrijk. Het zou de sterkste economische krimp in Frankrijk zijn sinds de Tweede Wereldoorlog.

Frankrijk heeft strenge regels doorgevoerd om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Veel winkels die geen voedingsmiddelen verkopen blijven dicht en mensen mogen alleen voor het hoogst noodzakelijke de deur uit.

De Banque de France schat dat elke week dat deze maatregelen gelden, de economische activiteit met bijna een derde krimpt. De centrale bank komt tot die conclusie op basis van enquêtes onder 8500 bedrijven, aangevuld met actuele gegevens over bijvoorbeeld uitkeringsaanvragen en kaartbetalingen. Daaruit kwam onder andere naar voren dat de Franse industrie slechts 56 procent van de totale capaciteit gebruikt, een historisch dieptepunt. De auto-industrie staat op een nog lager pitje.

De verplichting om zo veel mogelijk thuis te blijven is op 17 maart ingevoerd en eindigt officieel op 15 april. De Franse regering waarschuwde dat de maatregelen tegen Covid-19 mogelijk langer van kracht blijven.