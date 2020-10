‘Franse economie krimpt weer in vierde kwartaal’

De Franse economie krimpt dit kwartaal weer, nadat in het derde kwartaal juist herstel was geweest. Het lopende kwartaal wordt „moeizaam” nu het land weer stevige maatregelen heeft genomen om de corona-uitbraak in te dammen. Dat zegt de Franse minister van Financiën Bruno le Maire in een interview met de krant Le Figaro

Het risico dat het weer slechter zou gaan was evenwel voorzien, aldus Le Maire. Toen de Franse centrale bank vorige maand positiever werd over de economie, hield hij vast aan zijn verwachting voor een krimp van het bruto binnenlands product (bbp) van 10 procent.

Volgens Le Maire hoeft Frankrijk zich voorlopig geen zorgen te maken om het herfinancieren van zijn schulden. „Op een zeker moment moeten we de overheidsuitgaven gaan terugdringen, ook door groei en structurele hervormingen.” Tegen radiozender Europe1 zei Le Maire later dat de avondklok die in delen van Frankrijk geldt de economie ruim 2 miljard euro kost. De avondklok is afgekondigd voor een periode van zes weken en geldt inmiddels voor rond de 46 miljoen Fransen.