Franse economie groeit stabiel door

De Franse economie is in het tweede kwartaal met 0,5 procent gegroeid in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Dat meldde het Franse statistiekbureau vrijdag op basis van een eerste raming.

Daarmee blijft het groeitempo onveranderd in vergelijking met de twee voorgaande kwartalen. Ten opzichte van een jaar eerder ging de economie van Frankrijk met 1,8 procent vooruit.

De gestage economische groei is een meevaller voor de Franse president Emmanuel Macron, die drastische hervormingen heeft aangekondigd van de Franse arbeidsmarkt.