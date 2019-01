Franse economie groeit door

De Franse economie is in het vierde kwartaal van 2018 met 0,3 procent gegroeid in vergelijking met de voorgaande periode, ondanks de impact van de protesten van de gele hesjes op de economie. Dat meldde het Franse statistiekbureau op basis van een voorlopige raming.

Daarmee groeide de economie van Frankrijk iets sterker dan verwacht, geholpen door de hogere export. Economen rekenden in doorsnee op een toename van het bruto binnenlands product (bbp) met 0,2 procent. Winkelbedrijven zoals supermarktketens Casino en Carrefour en ook vervoersondernemingen zoals Air France hadden de afgelopen tijd last van de landelijke en soms gewelddadige protesten van de gele hesjes tegen president Emmanuel Macron.

In het derde kwartaal van 2018 werd ook een economische vooruitgang gemeten van 0,3 procent. Over het hele jaar kwam de groei van de Franse economie uit op 1,5 procent, tegen 2,3 procent in 2017.