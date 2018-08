Franse bond waarschuwt nieuwe baas AF-KLM

De nieuwe baas van Air France-KLM, de Canadees Ben Smith, zit nog niet eens op zijn post of de eerste waarschuwing in zijn richting is al afgegeven. De Franse vakbond CGT eist van de nieuwe bestuursvoorzitter dat hij ingaat op de looneisen van het personeel van Air France. Zo niet, dan zijn nieuwe stakingen onvermijdelijk.

Smith werd donderdagavond gepresenteerd als de opvolger van Jaen-Marc Janaillac. Die struikelde in mei over het loonconflict met vliegers van Air France. Meerdere Franse vakbonden zijn verbolgen over het feit dat de nieuwe baas geen Fransman is. Vakbonden komen op 27 augustus bijeen om te praten over vervolgstappen in het loonconflict bij Air France. Eerdere stakingen zadelden het bedrijf al op met honderden miljoenen aan kosten en de nodige schade aan het imago.

Een zegsman van CGT zegt te volharden in eerdere eisen. „Als Smith niet in staat is om de dialoog met bonden bij Air France aan te gaan, dan zijn acties onvermijdelijk.” Hij wees ook op de angst dat het bedrijf meer en meer inzet op goedkopere divisies, wat uiteindelijk zal leiden tot lagere salarissen voor personeel.

Smith wacht de loodzware taak om kosten te besparen, terwijl er ook operationeel de nodige verbeteringen moeten worden doorgevoerd. Ook zal hij vakbonden tevreden moeten houden. Dit alles terwijl de Franse staat als grote aandeelhouder over de schouder meekijkt.

Tot het moment dat Smith het roer overneemt, houdt Air France-KLM vast aan de huidige structuur, met niet-uitvoerend voorzitter Anne-Marie Couderc aan het roer.