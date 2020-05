Franse bank BNP Paribas verwacht stevige winstval

BNP Paribas, de grootste bank van Frankrijk, verwacht dat de nettowinst dit jaar met 15 tot 20 procent kan dalen vanwege de coronacrisis. In het eerste kwartaal had de Franse bank al last van de gevolgen van de virusuitbraak.

In de afgelopen periode nam de winst met een derde af tot bijna 1,3 miljard euro vergeleken met een jaar eerder. BNP Paribas moest onder meer extra geld opzij zetten voor verliezen op leningen als gevolg van de crisis, terwijl er ook afwaarderingen van bepaalde bezittingen plaatsvonden. De baten daalden met met meer dan 2 procent tot 10,9 miljard euro.

BNP Paribas verwacht dat de economie niet voor 2022 terug is op het niveau van voor de uitbraak van het coronavirus. Het financiële concern is bezig in de kosten te snijden om de negatieve impact van de crisis te weerstaan.