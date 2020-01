Franse ambassadeur tipte automagnaat Ghosn over ‘Nissan-complot’

Automagnaat Carlos Ghosn, die onlangs op miraculeuze wijze uit Japan wist te ontsnappen, was naar eigen zeggen door de Franse ambassadeur getipt over ‘een complot’ van zijn voormalig werkgever Nissan tegen hem. Volgens de voormalige baas van Nissan en Renault werd hij kort na zijn arrestatie op verdenking van slecht bestuur en financieel wangedrag door de ambassadeur ingelicht.

Ghosn, die momenteel met zijn vrouw in Libanon verblijft, zegt nog altijd geschokt te zijn door de arrestatie. Het eerste waar hij nadat hij werd opgepakt aan dacht was om Nissan in te lichten, zodat die een advocaat konden sturen. Een etmaal later kreeg hij bezoek van de Franse ambassadeur die hem vertelde dat Nissan zich juist tegen hem had gekeerd.

Voormalig Nissan-baas Hiroto Saikawa, die vorig jaar gedwongen werd af te treden nadat hij had toegegeven dat hij een ongepaste vergoeding had ontvangen, beschuldigde Ghosn kort na de arrestatie van misbruik van bedrijfsgelden. Ook zou Ghosn zijn inkomsten jarenlang bewust foutief hebben gerapporteerd. Hij weerspreekt alle aantijgingen tegen hem.