Frans energieconcern wil kerncentrale bouwen in Nederland

Het Franse energieconcern EDF is „zeer geïnteresseerd” in het bouwen van een nieuwe kerncentrale in Nederland. Dat heeft een topman van het concern gezegd in gesprek met het AD.

„Nederland heeft al ruim een jaar onze warme belangstelling. Wij volgen de maatschappelijke en parlementaire discussie op de voet”, geeft Vakis Ramany, vicepresident van EDF en verantwoordelijk voor de nieuwe, internationale nucleaire projecten van het bedrijf, aan in de krant. „We hebben vorig jaar op de algemene conferentie van het Internationaal Atoom Energie Agentschap in Wenen met enkele vertegenwoordigers van jullie regering gesproken en contact gehouden.”

De Fransen dachten tien jaar terug al aan het bouwen van een tweede kerncentrale bij Borssele. Maar omdat de energiemarkt instortte is het daar nooit van gekomen. „We kennen Borssele dus goed. Maar het is aan jullie regering om een plek aan te wijzen. Wij vinden het vooral belangrijk dat de mensen in de omgeving het zien zitten.”

Ramany ging in de krant ook in op een eerder dit jaar voorgesteld plan van de VVD in Noord-Brabant om een kerncentrale naar de provincie te halen. „Wij houden dat in de gaten. Ik snap het goed. Een kerncentrale zorgt voor investeringen en banen, het is een enorme boost voor de lokale economie.”

Ook zou de komst van een kerncentrale in de ogen van EDF kunnen helpen bij het behalen van de klimaatdoelstellingen. Vanwege die doelen dient het gebruik van fossiele energie vervangen te worden door alternatieven waarbij er niet massaal broeikasgassen worden uitgestoten. Overigens vindt EDF het wel belangrijk dat er eerst goede afspraken gemaakt worden met de regering over de prijs van de energie die een eventueel te bouwen kerncentrale zou gaan leveren.

Mocht de Nederlandse overheid het inderdaad mogelijk maken voor EDF om een kerncentrale aan te leggen, kan het nog jaren duren voor de centrale in bedrijf is. Dat hele proces duurt volgens Ramany al gauw tien tot vijftien jaar, geeft hij aan in het AD. EDF heeft in Frankrijk achttien kerncentrales. Daarnaast werkt het bedrijf aan de komst van een nieuwe generatie veilige centrales in diverse landen.