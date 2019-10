‘Frans Banijay slokt Endemol Shine Group op’

De Franse televisiemaatschappij Banijay aast op televisieproductiehuis Endemol Shine Group. Een deal ter waarde van 2 miljard euro voor de maker van bekende series als Black Mirror en Peaky Blinders is bijna rond, zeiden ingewijden tegen Britse media.

Endemol Shine is momenteel in handen van Disney en investeerder Apollo Global Management. Die verwachten naar verluidt de verkoop binnen enkele dagen af te ronden. Endemol Shine staat al anderhalf jaar te koop. Meerdere geïnteresseerde partijen haakten eerder af vanwege een hoge vraagprijs en de schuldenberg van het Brits-Nederlandse bedrijf. Banijay en Endemol Shine wilden niet reageren op de berichtgeving.

Als de deal doorgaat, wordt Banijay het grootste onafhankelijke televisieproductiehuis ter wereld. Het Franse tv-bedrijf heeft al programma’s als Keeping up with the Kardashians en Temptation Island in bezit.

Endemol Shine ontstond in 2014 door de samenvoeging van de productiemaatschappijen Endemol, Shine en Core Media. Endemol kwam in de jaren negentig voort uit een fusie van tv-bedrijven van Joop van den Ende en John de Mol.