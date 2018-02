Frankrijk strenger bij cryptomuntbeleggingen

De Franse financiële toezichthouder gaat strenger optreden bij de handel in financiële producten gerelateerd aan cryptomunten. Die handel zal formeel gaan vallen onder derivaten, wat betekent dat die aan EU-regels moet voldoen wat betreft goedkeuring en rapportage. Ook mag online geen reclame meer worden gemaakt voor dergelijke producten.

Het gaat om complexe financiële producten waarmee beleggers kunnen speculeren op prijsbewegingen van bijvoorbeeld de bitcoin, zonder die daadwerkelijk te bezitten. Volgens toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) gaat het juridisch gezien om derivaten die dus vallen onder de Europese MiFID II-regels. Onlineplatforms die deze producten aanbieden zullen nu goedkeuring moeten aanvragen en zich aan de financiële regels houden.

In Europa zijn er steeds meer zorgen rond producten voor het speculeren op koersbewegingen van digitale valuta’s vanwege de grote volatiliteit (koersschommeling) en risico’s, en de mogelijkheid van grote verliezen. De Europese autoriteit voor de effectenmarkten ESMA onderzoekt momenteel of er een totaalverbod op dergelijke producten moet komen.

De koers van de meeste cryptomunten gaat momenteel ook weer omlaag. De bitcoin was eerder deze week nog bezig aan een voorzichtige opleving. De munt was woensdag ook even weer bijna 12.000 dollar waard, donderdag zakte de koers echter tot onder de 10.000 dollar.

Begin februari bedroeg de waarde van de bitcoin nog iets meer dan 6200 dollar. Dat betekende een voorlopig dieptepunt ten opzichte van de piek in december. Toen werd voor één bitcoin nog zo’n 20.000 dollar neergeteld.