Frankrijk steunt start-ups met miljarden vanwege crisis

De Franse overheid komt met een steunprogramma van 4 miljard euro voor start-ups om de coronacrisis door te komen. Dat kondigde staatssecretaris voor digitale zaken Cédric O aan op de Franse radio.

Met dat geld moet worden voorkomen dat beginnende internetbedrijven in financiële problemen komen door de crisis. „We komen met een specifiek plan om de liquiditeit van start-ups te ondersteunen”, aldus O op Radio Classique.

In de afgelopen jaren zijn de investeringen in start-ups in Frankrijk sterk gestegen, geholpen door belastingvoordelen en andere stimuleringsmaatregelen van de overheid. President Emmanuel Macron heeft gezegd dat hij van Frankrijk een koploper op het gebied van start-ups wil maken.