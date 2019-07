Frankrijk gaat vluchten belasten met ‘ecotaks’

De Franse regering gaat een ‘ecotaks’ instellen voor vluchten vanuit Frankrijk. Reizigers moeten op termijn rekening houden met een extra heffing van 1,50 euro tot 18 euro per vliegticket. Dat zei de Franse minister van Transport, Elisabeth Borne.

De belastingregeling moet tegen 2020 circa 180 miljoen euro opleveren voor de Franse schatkist. Het geld wordt onder meer gebruikt voor infrastructurele doeleinden, zoals het realiseren van spoorprojecten rondom steden.

Passagiers die reizen binnen Europa krijgen in de economy class een extra belasting van 1,50 euro per ticket. Bij businessclassreizigers zal dit 9 euro per vlucht zijn. Bij vluchten vanuit Frankrijk naar bestemmingen buiten Europa gaat het om heffingen van respectievelijk 3 euro en 18 euro. Overstappers op Franse luchthavens worden volgens Borne ontzien.

Air France laat weten niet blij te zijn met het plan voor een vliegtaks in Frankrijk. De extra kosten per jaar worden door Air France geraamd op 60 miljoen euro.

Volgens de zustermaatschappij van KLM kan de belasting de concurrentiepositie van de maatschappij „aanmerkelijk” verslechteren in een tijd dat het bedrijf al forse extra kosten heeft om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. Het bedrijf noemt de maatregel „onbegrijpelijk”.