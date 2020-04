Frankrijk dwingt Google te betalen voor herpubliceren van nieuws

De Franse mededingingsautoriteit draagt Alphabet, het moederbedrijf van Google, op om uitgevers en nieuwsmedia te betalen voor het publiceren van kopij op Google. Alphabet heeft drie maanden om akkoorden over vergoedingen te sluiten met de Franse nieuwsmediabedrijven.

Google publiceert al jaren uittreksels van nieuwsberichten op zijn nieuwsservice zonder de makers daarvoor te betalen. Op die manier misbruikt Google mogelijk zijn positie als marktleider waardoor het nieuwsmedia „serieuze en acute schade” berokkent, stelde de Franse concurrentiewaakhond donderdag. Met het besluit van de Autorité de la concurrence wordt aan de praktijken van Google in Frankrijk een einde gemaakt.

De Franse mededingingsautoriteit is al langer bezig Amerikaanse techbedrijven aan te pakken. Apple kreeg vorige maand een boete van 1,1 miljard euro vanwege kartelafspraken met twee distributeurs omtrent de verkoop van onder meer Apple Mac computers.

Europese mediabedrijven dringen al langer aan op actie tegen Google bij verschillende autoriteiten omdat het beleid van Google ze miljarden euro’s aan advertentiebaten kost. Het besluit van de Franse concurrentiewaakhond is het eerste succes in die campagne. EU-instanties slaagden er tot nu toe nog niet in om Google te dwingen een eind te maken aan zijn praktijken. De klachten tegen Google werden in november ingediend door samenwerkingsverbanden van mediabedrijven en persorganisaties en het Franse persbureau AFP.

Google laat weten zich neer te leggen bij het besluit en zegt dat het in onderhandeling is met de desbetreffende mediabedrijven. „Toen vorig jaar de nieuwe Europese wetgeving op het gebied van auteursrecht van kracht werd, zijn wij met uitgevers in gesprek om onze steun voor, en investeringen in nieuws uit te breiden”, aldus Google-bestuurder Richard Gingras.