„Frankrijk dringt aan op vertrek baas Renault”

De Franse overheid wil naar verluidt dat ook Renault zich ontdoet van de gevallen autobaas Carlos Ghosn. Persbureau Reuters meldt op basis van ingewijden dat Frankrijk, een grote aandeelhouder van Renault, hierover om een speciale bestuursvergadering heeft gevraagd.

Ghosn zit al sinds half november in de cel in Japan op verdenking van belastingfraude als baas van Nissan, waar hij eveneens de scepter zwaaide. Zijn arrestatie heeft tot spanningen geleid binnen de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi. Nissan en Mitsubishi ontsloegen Ghosn, terwijl Renault eerst bewijzen wil zien van zijn misdaden.

Inmiddels is duidelijk dat Ghosn waarschijnlijk niet snel vrij komt. Een rechter heeft zijn jongste verzoek tot vrijlating op borgtocht afgewezen. In Japan is het gebruikelijk voor verdachten om voor een langere periode voor de rechtszaak in hechtenis te zitten. De Franse overheid heeft nog niet gereageerd

Renault stelde vorig week nog bij intern onderzoek geen overtredingen door de topman te hebben gevonden. Ghosn is formeel nog steeds de baas van Renault. Wel is hij op tijdelijke basis vervangen door operationeel directeur Thierry Bolloré.