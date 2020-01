Franchisers Sandd starten rechtszaak

De Vereniging Franchisenemers van Sandd (VFS) sleept Sandd en PostNL voor de rechter in Arnhem. De organisatie stelde donderdag dat de postbedrijven bij hun fusie alle betrokken franchisenemers keihard laten vallen.

VFS houdt Sandd en PostNL verantwoordelijk voor de daardoor ontstane schade.

Het gaat om mkb-bedrijven waarvoor zo’n 3000 postbezorgers werken. De franchisenemers van VFS bedienen naar eigen zeggen meer dan 20 procent van het netwerk van Sandd. Ze claimen dat franchiseovereenkomsten tussentijds niet meer worden nagekomen, „met dramatische gevolgen.”

VFS heeft al uitgangspunten voor het bepalen van de schade voorgesteld. Maar Sandd zou die willen omzeilen door er bij individuele franchisenemers andere uitgangspunten door te drukken. „Je zet een franchisenemer onder druk zodat hij een contract ondertekent met andere uitgangspunten voor een schadebepaling. De rest volgt dan vanzelf wel. Dat willen we voorkomen”, legt voorzitter Mario de Koning van VFS uit. Hij heeft de indruk dat zo geprobeerd wordt de franchisenemers tegen elkaar uit te spelen.

PostNL betreurt de situatie en zegt juist al lange tijd te proberen om in gesprek te komen met VFS. Die partij zou echter te veel gefixeerd zijn op financiële compensatie en daardoor de belangen van medewerkers vergeten. „Wij hebben werk voor de bezorgers. Maar dan moeten we wel eerst met de franchisenemers over de samenwerking kunnen praten.” De zegsman geeft aan dat de tijd inmiddels dringt. Per 1 februari houdt het Sandd-netwerk op te bestaan.

De aanstaande postfusie zorgt voor een lastige puzzel bij PostNL als het gaat om het in elkaar schuiven van de werkroosters van personeel van beide bedrijven. Onlangs meldde de NOS al dat het leeuwendeel van de Sandd-mensen mogelijk de baan kwijtraakt. PostNL benadrukte vervolgens dat circa 11.000 postbezorgers van Sandd een baan is beloofd.