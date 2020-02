Foxconn snijdt in verwachtingen door coronavirus

De Taiwanese elektronicafabrikant Hon Hai Precision Industry, in het Westen beter bekend als Foxconn, heeft zijn verwachtingen voor dit jaar verlaagd. De onderneming deed dat naar aanleiding van de mogelijke impact die het nieuwe coronavirus kan hebben. Foxconn verricht veel werk in China, waar het bedrijf onder meer iPhones in elkaar zet.

Foxconn gaat nu uit van een omzetgroei van 1 tot 3 procent dit jaar. Twee weken geleden had het bedrijf nog de verwachting uitgesproken de verkopen met 3 tot 5 procent te laten stijgen. Persbureau Bloomberg berekende dat het verschil overeenkomt met ongeveer een week aan omzet.

De uitbraak van het coronavirus in China zal vermoedelijk roet in het eten gooien bij het productieproces van iPhones. Bovendien neemt de economische groei in China en wereldwijd mogelijk af, maar zal ook de vraag naar elektronicaproducten vermoedelijk afnemen. Behalve Apple behoren ook computermaker HP en elektronicareus Sony tot de klantenkring van Foxconn.

Volgens plannen van de Chinese overheid kunnen fabrieken in het land komende maandag weer open. Er komt echter steeds meer twijfel of dat gaat lukken aangezien het vervoer van goederen en personen hinder ondervindt van maatregelen die verspreiding van het Wuhan-virus moeten voorkomen. Ook mogen veel Chinese fabrieksarbeiders niet vertrekken uit de dorpen en steden waar ze zitten vanwege diezelfde maatregelen.