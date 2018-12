„Foxconn en Sharp plannen chipfabriek China”

Foxconn en Sharp willen een chipfabriek bouwen in de Chinese stad Zhuhai. Dat schrijft de Japanse zakenkrant Nikkei op basis van ingewijden. De twee bedrijven zijn in vergevorderde onderhandelingen met de lokale overheden.

De fabriek zou omgerekend een kleine 8 miljard euro gaan kosten. Het merendeel daarvan zou door die lokale overheden gesubsidieerd worden. De bouw van de fabriek moet in 2020 beginnen.

Het Taiwanese Foxconn is een van de grootste elektronicafabrikanten ter wereld. Het bedrijf maakt onder meer iPhones en iPads voor Apple, spelcomputers voor Sony, Microsoft en Nintendo en mobiele telefoons en computers voor veel bedrijven. Het Japanse Sharp is sinds 2016 in handen van Foxconn en is vooral bekend als maker van schermen voor tv’s, telefoons en computers.