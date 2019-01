Foxconn draait plan Amerikaanse fabriek terug

Foxconn draait zijn plannen voor een grote vestiging in de Amerikaanse staat Wisconsin deels terug. Aanvankelijk zouden in de faciliteit, waar de Apple-toeleverancier 10 miljard dollar in investeert, LCD-schermen worden gemaakt. Het bedrijf laat nu weten daar geen heil in te zien en er liever een onderzoeksvestiging van te maken.

„In Wisconsin bouwen we geen fabriek. Je kunt onze investering daar niet als fabriek zien”, zegt een woordvoerder van het bedrijf over de locatie. De personeelskosten in de Verenigde Staten zouden te hoog zijn om tegen concurrerende prijzen tv-schermen in elkaar te zetten. In plaats van productie wil Foxconn vooral onderzoekers en ontwerpers aannemen in de staat. De onderneming blijft wel bij de belofte om 13.000 werknemers in de VS aan te nemen, maar zegt dat dit langer zal duren dan aanvankelijk gedacht.

De beslissing ligt politiek gevoelig in de VS. De komst van de Taiwanese fabrikant, gestimuleerd met allerlei belastingvoordelen, werd door de regering van Donald Trump geroemd als opleving van de Amerikaanse maakindustrie. Foxconn laat nu weten vast te houden aan een productiemodel waarbij componenten voor LCD-schermen in China en omliggende landen worden geproduceerd en in Mexico worden geassembleerd.