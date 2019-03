„Fout energielabel bij een vijfde witgoed”

Meer dan een vijfde van de huishoudelijke apparaten is minder zuinig dan op het etiket wordt vermeld. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) na eigen onderzoek. Grote overtreders hebben een schriftelijke waarschuwing gekregen.

De toezichthouder nam de energielabels van 123 verschillende apparaten met hoog energieverbruik onder de loep, zoals koelkasten, wasdrogers en ovens. Daarbij koos de NVWA specifiek producten die volgens het energielabel tot de zuinigste in hun soort zouden behoren. In 21 procent van de gevallen kwam het verbruik niet overeen met wat op het etiket stond.

Uit onderzoek bij ruim 2700 winkels kwam ook naar voren dat bij bijna een kwart van de huishoudelijke apparaten het energielabel ontbrak of dit etiket onjuist was. Internetwinkels gingen vaker in de fout. Hier was bij 73 procent van het aangeboden witgoed iets mis met de energielabels.