Fosun wil Thomas Cook financieel steunen

Het Chinese conglomeraat Fosun, dat onder meer eigenaar is van Club Med en Cirque du Soleil, overweegt een forse financiële injectie in de noodlijdende reisorganisatie Thomas Cook. Daar worden momenteel gesprekken over gevoerd die zich in een vergevorderd stadium bevinden, aldus Fosun vrijdag.

Het zou in totaal gaan om 750 miljoen pond, omgerekend zo’n 834 miljoen euro, aan steun. Daarmee zou de toerisme-tak van Fosun de controle krijgen over de tour-operaties van Thomas Cook en een minderheidsbelang in de luchtvaartorganisatie van het Britse bedrijf. Ook wordt een deel van de schuld van Thomas Cook weggepoetst. Een deal moet nog wel de goedkeuring van belanghebbenden en toezichthouders krijgen.

Het in Hongkong genoteerde Fosun, ook actief op het gebied van verzekeringen en medicijnen, heeft al een belang van ongeveer 18 procent in Thomas Cook. Daarmee is het de grootste aandeelhouder. Eerder bleek al dat de twee met elkaar in gesprek waren.

Thomas Cook bevestigde de gesprekken in een verklaring, en kwam met een kort handelsbericht naar buiten. Daarin staat onder meer dat de zomerboekingen iets voorliggen op vorig jaar, maar de marges zwak blijven door stevige concurrentie en hoge promotionele uitgaven. Mede daardoor zal het onderliggende bedrijfsresultaat (ebit) in de tweede helft van het jaar wat lager uitkomen. Het handelsbericht voor het derde kwartaal van het gebroken boekjaar, dat op de rol stond voor 18 juli, is geannuleerd vanwege de Fosun-gesprekken.