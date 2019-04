Forum niet in beeld voor coalitie Utrecht

Forum voor Democratie is vooralsnog niet in beeld om in Utrecht in het provinciebestuur te komen. De partij van Thierry Baudet is in Utrecht de derde partij in de Provinciale Staten. In Gelderland praat Forum nog wel mee over de vorming van een nieuw bestuur.

GroenLinks is in Utrecht de grootste partij geworden. Kamerlid en oud-partijleider Bram van Ojik is er informateur. Volgens hem zijn zonnepanelen, windmolens en andere klimaatmaatregelen het grootste struikelblok. Forum voor Democratie denkt anders over zulke maatregelen dan andere partijen. „Het is moeilijk voor te stellen dat zij met andere partijen tot overeenstemming zouden komen”, aldus Van Ojik. Hij benadrukt dat niemand Forum heeft uitgesloten en dat hij zelf degene is die de keuze heeft gemaakt om eerst met anderen verder te gaan.

Van Ojik praat voorlopig verder met zes partijen: GroenLinks, VVD, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie. Dat zijn volgens hem de meest logische coalitiekandidaten. Dat wil niet zeggen dat zij allemaal in de coalitie komen. Bovendien is de deur voor de andere partijen niet dicht. Van Ojik wil uiterlijk volgende week vrijdag klaar zijn met zijn werk.

In Gelderland praat de informateur nu verder met acht partijen: VVD, Forum voor Democratie, CDA, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP. Het gaat om „een verdere verdieping op samenwerking en inhoud”, aldus informateur Mark Boumans, de burgemeester van Doetinchem. Dit betekent dat PVV en SP voorlopig aan de zijlijn staan. De VVD is in Gelderland de grootste partij geworden, net voor Forum.