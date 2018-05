Forse winstsprong luchtvaartconcern Emirates

Luchtvaartconcern Emirates Group heeft in het afgelopen gebroken boekjaar fors meer winst geboekt, mede geholpen door kostenbesparingen en groei bij het passagiersvervoer. Dat blijkt uit het jaarverslag dat Emirates naar buiten heeft gebracht.

De nettowinst in het eind maart afgesloten fiscale jaar nam met ruim 67 procent toe tot 4,1 miljard dirham, omgerekend 942 miljoen euro. De omzet steeg met 8 procent tot omgerekend 23,4 miljard euro. Emirates vervoerde het recordaantal van bijna 58,5 miljoen passagiers, een stijging met ruim 4 procent vergeleken met een jaar eerder. Ook zat het vrachtvervoer in de lift en werd geprofiteerd van gunstige wisselkoerseffecten. Wel namen de brandstofkosten toe.

Emirates is de grootste van de zogenoemde Golfmaatschappijen. Het staatsbedrijf is inmiddels uitgegroeid tot ’s werelds grootste aanbieder van intercontinentale vluchten. Die opmars is mede ten koste gegaan van Europese concurrenten als Air France-KLM en Lufthansa.