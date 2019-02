Forse winstgroei voor BP

BP heeft in het afgelopen jaar zijn nettowinst bijna verdriedubbeld. De Britse olie- en gasreus profiteerde van gestegen olieprijzen en gunstige wisselkoersen, zo valt op te maken uit een handelsbericht van de onderneming.

De nettowinst over 2018 kwam uit op bijna 9,4 miljard dollar, tegenover 3,4 miljard dollar in het voorgaande jaar. Naast gunstigere olieprijzen, voerde BP de productie in het vierde kwartaal ook flink op door de overname van schalieactiviteiten van BHP Billiton in de Verenigde Staten.

Die aankoop, de grootste deal voor BP van de afgelopen twintig jaar, kostte het concern vorig jaar 10,5 miljard dollar. Om de relatief grote schuldenlast te verkleinen, willen de Britten een groot aantal onderdelen afstoten. Het afgelopen jaar leverde de verkoop van projecten 3,5 miljard dollar op. De komende twee jaar wil BP nog 10 miljard dollar aan onderdelen verkopen.

Een gedisciplineerd financieel beleid is voor BP extra belangrijk, omdat het concern nog altijd kampt met de gevolgen van een groot olielek in de Golf van Mexico in 2010. Het bedrijf was vorig jaar 3,2 miljard dollar kwijt aan de nasleep van de milieuramp. Die kostte het bedrijf de afgelopen elf jaar al 60 miljard aan boetes en schadevergoedingen.

BP verwacht in 2019 zijn productie van olie en gas overigens verder op te voeren. Dat is een punt van zorg van een groeiende groep aandeelhouders, die het bedrijf onlangs in een resolutie vroegen de beloning van personeelsleden afhankelijk te maken van het behalen van uitstootdoelen. BP kondigde vorige week aan het klimaatinitiatief te willen steunen.