Forse winsten op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York stonden dinsdag aanzienlijk hoger na de verliezen van de Dow-Jonesindex en de S&P 500 een dag eerder. Amerikaanse beleggers kauwden op de eerste resultaten van een nieuw cijferseizoen. Onder meer JPMorgan Chase en Johnson & Johnson brachten kwartaalresultaten naar buiten. Ook verwerkten de financiële markten de nieuwe economische ramingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

De Dow-Jonesindex sloot 2,4 procent hoger op 23.949,76 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 3,1 procent omhoog tot 2846,06 punten en techbeurs Nasdaq werd 4 procent hoger gezet op 8515,74 punten.

Beleggers lijken zich op te trekken aan in de Verenigde Staten levende verwachtingen dat het ergste van de coronapandemie al achter de rug is en dat er een einde kan komen aan de lockdown. De voorspellingen van het IMF bieden evenwel een somber vooruitzicht. Volgens het fonds gaat de wereldeconomie door de zwaarste recessie sinds de Grote Depressie in de jaren dertig van de vorige eeuw.

JPMorgan Chase (min 2,7 procent) heeft 6,8 miljard dollar opzij gezet om eventuele kredietverliezen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De winst van de grootste bank van de Verenigde Staten nam daardoor een duikvlucht in het eerste kwartaal. Branchegenoot Wells Fargo (min 4 procent) heeft wegens de coronacrisis eveneens miljarden toegevoegd aan de stroppenpot. De winst kelderde ook.

Johnson & Johnson dikte 4,5 procent aan nadat het zijn resultaten wist op te krikken en zijn dividend verhoogde. Het medisch bedrijf verwacht dit jaar toch minder winst te zullen maken dan eerder voorzien. Dit komt vooral door de inspanningen die worden geleverd om een betaalbaar middel tegen Covid-19 te ontwikkelen.

Vliegtuigbouwer Boeing (min 4,3 procent) verloor 150 orders voor de 737 MAX door de coronacrisis. Maker van elektrische auto’s Tesla kreeg er ruim 9 procent bij. Beleggers zien de kansen voor Tesla gunstiger in nu veel andere autobouwers waarschijnlijk minder geld hebben voor de ontwikkeling van elektrische voertuigen.

De euro was 1,0986 dollar waard, tegen 1,0962 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 7,5 procent goedkoper op 20,73 dollar. Brentolie kostte 5,2 procent minder op 30,09 dollar.